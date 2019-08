Bro over motorvejen

Jeg er fuldstændig enig med Pelle Lambertsen i, at vi har en udfordring med at få en sikker skolevej mellem Skovbrynet Skole og Bagsværd Bymidte

Af Ole Skrald, formand for Trafik- og Teknikudvalget

Jeg er fuldstændig enig med Pelle Lambertsen i, at vi har en udfordring med at få en sikker skolevej mellem Skovbrynet Skole og Bagsværd Bymidte, uanset om Skovbrynet Skole fortsætter som skole eller ej. Og jeg har det samme håb om, at vi i samarbejde med staten og Vejdirektoratet kan få bygget en cykel og gangbro over Hillerødmotorvejen. Det er noget vi vil arbejde for i vores dialoger med staten om de kommende års trafikplanlægning og med den nye Transportminister.