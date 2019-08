Gladsaxe Kommune vil bygge for over halvanden milliard på tre år

Af Redaktionen, redigeret

1,895 milliard kroner. Det er hvad Gladsaxe Kommune bygger for fra 2019 til 2022, kan man læse i rapporten ”Kommunernes investeringer 2019-2022”, der er udgivet af Byggefakta.

Gladsaxe er dermed, ifølge rapporten, den kommune der bruger flest penge per indbygger på byggeprojekter. Beløbet tilsvarer over 27.000 kroner per indbygger, hvilket er mere end det dobbelte af landsgennemsnittet.

Gladsaxe Kommune mener dog kun at kommunen har tænkt sig at bruge 1,6 milliarder.

– Der må derfor være tale om et bredere anlægsbegreb end rene kommunale investeringer, skriver man i et svar til Gladsaxe Bladet.

Rapporten omfatter bygge- og anlægsprojekter for i alt 73,1 milliarder kroner fordelt på 5.914 projekter, hvor kommunerne er bygherre.

Gladsaxe Kommune har ifølge rapporten i alt 117 byggeprojekter mellem 2019 og 2022.

– I de kommende år har vi planlagt investeringer i blandt andet vores skoler, herunder Søborg Skole, fremtidssikrede boliger på Kellersvej til vores handicappede borgere, et sundhedshus, nye, svanemærkede børnehuse, så vi får flere pladser til vores mindste børn, og en ny skøjtehal. Vi har også afsat mange penge til at vedligeholde vores bygninger, veje og til cykelstier. Og så investerer vi i Hovedstadens Letbane, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

De penge der investeres for er sparet op gennem mange år. Derfor er projekterne allerede finansieret, tilføjer borgmesteren.

Københavns Kommune vil bygge for 11 milliarder, hvilket tilsvarer 18.000 kroner per indbygger, Gentofte for 900 millioner, Lyngby-Taarbæk for 750 millioner og Herlev for 345 millioner.

pk