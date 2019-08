Danmarksrekord

Danmarks hurtigste juniorløber på 5km hedder nu Joel Ibler Lillesø fra Bagsværd

Af Peter Kenworthy

Torsdag aften afviklede Sparta deres BMW Havneløb. På den korte distance, 5 km, stillede Bagsværd Atletik Club’s kun 15-årige Joel Ibler Lillesø til start. Han tog spidsen fra start uden at andre kunne være med i hans opskruede tempo. På trods af et gevaldigt regnskyl midt i løbet, holdt Lillesø et flot tempo og kunne løbe over målstregen som suveræn vinder i tiden 15.02 – med 40 sekunder ned til nummer to. En imponerende tid, taget i betragtning af vejret og en rute som både indeholdt brosten, lidt bakker og en del sving.

Tiden var så god, at Joel slår DUR16 (Dansk Ungdoms Rekord for 16-årige) samt de Danske Aldersklasserekorder U18 og U20. Der er ingen danske drenge op til 21 år der nogensinde har løbet hurtigere.