Den glade dans starter

I løbet af sæsonen ”træner” Glad Dans også til foreningens store wienerbal i januar. Foto: Kaj Bonne.

Glad Dans Gladsaxe danser hver onsdag aften fra den 4. september

Af Redaktionen, redigeret

Lægevidenskaben har igen anbefalet dans som den bedste motion for hele kroppen og især for hjernen.

Glad Dans Gladsaxe har derfor et flot tilbud til 45-50+. Er det nu, der skal ske noget nyt i dit liv og virke?

Børnene er blevet så store at de mere eller mindre har deres egne interesser. Din higen efter nye store stillinger i fag og job er efterhånden stort set stoppet. Det er nu der skal findes en fritidsinteresse som har den største betydning for dit fortsatte gode helbred, en hobby der er den bedste motion for både arme, ben og hjerne, men samtidig er fornøjelig og kulturel. Det må være dans.

Som fælles venner, kærester eller ægtepar har man den store fordel at man får en fælles hobby. Kom som single, par eller venner.

Glad Dans Gladsaxe danser hver onsdag aften i Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus fra kl. 19.30 til 21.30. Sæsonstart onsdag den 4. september.

Alle er velkommen til at prøve om ikke Glad Dans Gladsaxe er den nye hobby.

September måned er gratis.

Danseinstruktør er Inge Schmeltz og dansen foregår altid til levende musik, bestående af Rigsspillemand Steen Jagd på violin og Nina Guldhammer på harmonika.

Levende musik

Har man set en folkedanseopvisning og syntes at dansene ser vanskeligt ud skal man ikke lade sig skræmme af det. Foreningens danseinstruktør er dygtig til at undervise så man hurtigt er med i dansen. Den levende musik er også et stort plus, man føler sig nærmest båret rundt i dansesalen.

Turdanse er den bedste motion for hele kroppen, også hjernen.

I vor egoistiske tid er turdansene den bedste medicin for godt fællesskab.

Dans er den ældste af civilisationens kulturformer. Og husk, man bliver glad når man danser.

Som sagt har lægevidenskaben de senere år anbefalet dans som den bedste motion.

Især de traditionelle turdanse som bl.a. findes i folkedansene er ikke alene gavnlig for kroppen, men virkelig den bedste motion for hjernen, som i dag er meget vigtig for bl.a. at modvirke demens og Alzheimers m.m.

”Glad Dans Gladsaxe” er den ældste danseforening i Gladsaxe Kommune, oprindelig en ren folkedanseforening, men i dag med et moderniseret repertoire udvidet bl.a. med udenlandske turdanse og 1800-tallets selskabsdanse.

Men Glad Dans Gladsaxe er meget mere end en danseforening. Her er mange andre events som styrker det gode fællesskab i foreningen og det indebære at alle nye medlemmer, par som enlige, straks vil føle sig hjemme.

Historie, oplysninger og kalender for ny sæson kan ses på foreningens hjemmeside: www.gladdans.dk jll