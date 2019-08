Det lysnede i Mørkhøj

Mørkhøj Byfest bød på alt fra kampsport til kunsthåndværk. Foto: Kaj Bonne.

Regnen gav plads til festlig hygge da Mørkhøj Byfest blev afholdt for femte gang

Af Peter Kenworthy

Det var mørkt og fugtigt over Mørkhøj da den frivillige forening, Mørkhøjs Venner, for femte år i træk skød årets byfest i gang. Men regnen fortrak da Gladsaxe Garden ankom til festpladsen og gav plads til en blanding af gammelkendte og nye aktiviteter, som mange både unge og gamle Mørkhøj-borgere så og deltog i.

Der var blandt andet kunsthåndværksmarked med lokal kunsthåndværk, loppemarked, Amerikanerbiler, hoppebog, oppustelig fodboldbane, tryllekunst fra Jungle Jim og levende musik og fællessang til årets byfest. Man kunne rappelle ned af kirken. Og så kunne man møde alt fra de lokale spejdere og skoler, gymnastikforeningen, og rollespilsforeningen, til mavedansere, linedansere og skøjteløberforeningen.

Hvis man blev sulten eller tørstig, var der mulighed for at få fadøl, popcorn, brændte mandler, pandekager, snow cones, pølser, sandwich og kage. Og hvis man var nervøs for, om blodtrykket var blevet for højt under festiviteterne, kunne man få målt det hos Hjerteforeningen.

Borgmester Trine Græse havde i sin velkomsttale pointeret, at det er vigtigt at Mørkhøjs borgere dyrker fællesskabet, som under byfesten.

Og ifølge Mørkhøjs Venner, er formålet med byfesten netop at udvikle og styrke foreningslivet og fællesskabet i bydelen.

– Mørkhøj er en lille lidt overset del af Gladsaxe, så vi skal have styrket sammenhængskraften og fællesskabet. Det er derfor vi har plejehjemmet og kirken med, så Mørkhøj Byfest kan binde bydelen lidt sammen, fortæller Christine, der er frivillig i Mørkhøjs Venner, der arrangerer byfesten.

pk