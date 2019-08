Dunderderby

Der blev gået til stålet. Her er det VB 1968s Quincy Antipas (i rødt) der får kærligheden at føle. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Hero slog VB 1968 3-2 i Værebro

Af Peter Kenworthy

VB 1968 havde håbet på revanche, efter at Gladsaxe Hero havde ødelagt værebroholdets 600 dage lange status som ubesejret på hjemmebanen på Skovbrynet Skole i maj.

Gæsterne ville det dog anderledes, i et intenst og til tider hårdt spillet lokalopgør.

VB 1968 havde Martin Albrechtsen på skadeslisten, og han var savnet i starten af kampen, hvor gæsterne fra Hero scorede to hurtige mål.

Efter fem minutter headede Heros Christopher Bruun bolden i kassen til 0-1 på et indlæg fra Christopher Udsen. Og bare fem minutter senere var det Mathias Glottrups tur til at bruge hovedet til at fordoble gæsternes føring.

Bagud med to mål efter bare ti minutter skulle hjemmeholdet frem. Men Værebrodrengene formåede ikke at skabe de helt store chancer i første halvleg. Den resterende del af første halvleg bød nemlig på flere hårde tacklinger og blomstrende sproggloser fra trænere og spillere, end store målchancer.

Få sekunder inde i anden halvleg kunne en helt fri Simon Hjort helt have lukket kampen, men han skød ved siden af målet.

I stedet satte VB 1968 sig tungt på kampen og skabte nu flere store chancer. Ind ville bolden dog ikke, før tyve minutter før tid, hvor VB 1968 fik tilkendt et lidt tvivlsomt straffe som Ercan Demirbas sikkert scorede på.

Før værebroholdet havde fået armene ned lå bolden dog i nettet igen til 1-3, efter at Simon Hjort Munk sparkede bolden fladt ind i det nederste hjørne efter et hurtigt angreb.

VB 1968 spillede i resten af kampen nærmest powerplay ned mod Heros mål og chancerne blev ved med at komme. Efter 78 minutter kom reduceringen. Efter et lækkert opbygget angreb, spillede hjemmeholdets Mourad Saidi bolden på tværs af feltet, hvor Quincy Antipas dukkede op og sparkede bolden i kassen til 2-3.

Et par minutter senere fik Hero-træner, Thomas Jørgensen, et gult kort for brok, og med fem minutter igen troede mange af hjemmeholdets tilhængere at VB 1968 havde udlignet. Bolden røg dog i sidenettet, og tættere kom hjemmeholdet ikke på point.