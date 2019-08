En dag i kunstens tegn

Højgård i Bagsværd blev omdannet til et kunstmuseum. Foto: Kaj Bonne.

Kunstens Dag i Bagsværd bød på en farverig palet af kulturarrangementer

Af Peter Kenworthy

Der var kunst i alle afskygninger og mulighed for kreativ udfoldelse, da kunstnerne fra Åbne Atelierdøre afholdt ”Kunstens Dag” på Højgård i Bagsværd.

I år var der blandt andet udstillet smukke smykker, peruviansk genbrugskunst, lerskulpturer inspireret af Van Gogh og malerier af alt fra ekspressionistiske træer til akrylmalerier af havet og høns på tekstilakvarel.

De besøgende i alle aldre kunne brodere deres eget billede, få set børnenes cykel efter og lave pileflet, smykker, glaslanterner, ballondyr eller ansigtsmaling. Og så var der også lydmæssige kunstindslag på akustisk guitar, samt indie-rock og jazz.

I sin åbningstale takkede byrådsmedlem Lars Abel (C) for de frivilliges indsats. Der ydes en stor indsats, både gennem de årlige Åbne Atelierdage, hvor borgerne kommer og besøger den enkelte kunstners arbejdsplads, og her Kunstens Dag på Højgaard, pointerede han.

– Jeg synes at det er en hyggelig dag, og at det er altid spændende at se, hvad kunstnerne laver af forskellige initiativer. Man kan godt sige, at kunst og kultur er en slags menneskeret, sagde Lars Abel.

Lars Abel har selv som politiker været medinitiativtager til ideen om at skabe aktiviteter for lokale kunstnere, da han i sin tid var formand for Kulturudvalget.