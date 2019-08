En slags undskyldning

Undervisningsministeren kaldte lockouten af lærerne og skolereformen for ’uskøn’ og vil genvinde lærernes tillid gennem handling

Af Peter Kenworthy

Efter skolesommerferien sendte børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, som traditionen byder, et brev til alle landets lærere, med et ”velkommen tilbage til et nyt skoleår”.

Men brevet var ikke kun fyldt med høflighedsfraser. Ministeren følte sig også kaldet til at komme ind på lærerlockouten og folkeskolereformen, som Helle Thornings Socialdemokratiske regering fik trumfet igennem i 2013, og som gør, at lærerne stadig ikke har en fælles overenskomstaftale, men at deres arbejdstid reguleres efter Lov 409.

– Jeg har også som socialdemokratisk undervisningsminister et håb om at kunne genopbygge den tillid, der led et knæk, sidst Socialdemokratiet havde regeringsmagten. Forløbet var uskønt, og det kommer ikke til at gentage sig. Men her ved jeg, at ord ikke rækker. Tillid skal genvindes gennem handling, skrev Rosenkrantz-Theil blandt andet i brevet.

Formanden for Gladsaxe Lærerforening, Thomas Agerskov, mener at det er positivt, at den nye undervisningsminister lægger op til bedre tider.

– Vi har brug for en tillidsdagsorden. Her i Gladsaxe har vi i de seneste år i fællesskab taget en række væsentlige skridt væk fra den kolde tid efter lockouten i 2013. Vi går ikke og venter på en kommunal undskyldning, fortæller Thomas Agerskov.

– Hvis ministeren kan gøde jorden for en reel arbejdstidsoverenskomst på lærerområdet, og samtidig sørge for at skaffe den nødvendige finansiering af folkeskolen, skal jeg love hende, at folkeskolen bliver verdens bedste skole at være elev i, tilføjer han.

Borgmester Trine Græse (A) siger, at hun er enig med undervisningsministeren i at forløbet i 2013 var uskønt.

– I Gladsaxe har vi hele tiden haft et godt samarbejde med lærerne og vi har i foråret indgået en arbejdstidsaftale, der afskaffer det meste af timetælleriet og en forenklet lønaftale med lærerne. Det kan vi gøre fordi der er tillid mellem parterne, tilføjer hun.