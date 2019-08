En tur til Slagelse

Efter en flot sejr over Helsingør i pokalturneringens første runde skal Patrick Braunes tropper nu forsøge at slå Slagelse Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe trak Slagelse i pokalturneringen

Af Peter Kenworthy

AB kunne have løbet ind i at fra Superligahold som Lyngby, AC Horsens og Silkeborg, eller mindre hold som Tarup-Paarup, Herlev IF og Union BK. I stedet blev Slagelse B&I fra 2. division trukket op af bowlen, da der blev trukket lod til pokalturneringens anden runde torsdag.

– Vi kunne jo ikke få en modstander længere væk i østpuljen, så det lå i kortene. Det bliver spændende, for det er et hold med en del spillere som har været der i mange år. De slog os ud for et par år siden, så vi er opsatte på revanche, fortæller AB-træner Patrick Braune.

Sidst de to hold mødtes var en 2.divisionskamp i november i Slagelse. Her vandt AB med hele 5-3, blandt andet på mål af Nichlas Rohde og Yonas Nielsen.