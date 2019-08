Energivenlige renoveringer kan spare dig penge i længden

SPONSORERET INDHOLD: Det kan virke paradoksalt, at man skal bruge penge for at tjene penge, men i mange tilfælde er det sandt. Specielt når det kommer til din bolig, er du nødsaget til at skulle af med penge for at kunne øge værdien på boligen eller lave renoveringer, som kommer til at spare dig penge i længden.

En af de mindre dyre udskiftninger på dit hjem, som kan øge prisen på din bolig drastisk eller nedsætte energiregningen, er nye vinduer. Vinduernes pris afhænger af bl.a. materialet, men vælger du de rigtige vinduer, vil du kunne reducere varmespildet, samt beskytte miljøet. Læs mere nedenfor om, hvordan miljøvenlige renovering kan spare dig penge og samtidig øge din boligs værdi.

Nye eller brugte materialer – hvad skal jeg vælge?

Der hvor mange står ved en skillevej, når det kommer til at renovere ens bolig er ved materialevalget. Skal jeg gå med brugt materiale eller nyt materiale? Dette er ofte et spørgsmål om din umiddelbare økonomi, og om du har råd til at bruge lidt flere penge på nyt materiale. Oftest er brugt materiale billigere, men det betyder også at det er har kortere levetid, og ikke er fuldt opdateret.

Derfor er det vigtigt at forholde sig kritisk når man skal købe brugt materiale, og vær sikker på at du ikke går på kompromis med kvalitet. Ofte kan det ikke betale sig at udskifte i dit hjem med gammelt, da det vil betyde at du skal skifte igen om et par år.

Mange vælger at tage et forbrugslån i stedet for at gå på kompromis med kvalitet og få muligheden for at få det nyeste materiale, som vil holde i længden. Et forbrugslån er ofte en god løsning i sådanne tilfælde, da renten ikke er så høj, som ved for eksempel kviklån.

Energivenlige vinduer og døre

Når det kommer til energivenlige udskiftninger, som virkelig kan spare dig penge og endda øge værdien på din bolig, så er udskiftning af dine vinduer og døre klart øverst på listen. Med nye vinduer og døre vil umiddelbart kunne mærkes på pengepungen, men i længden vil det kunne skabe lidt luft i økonomien, da energiregningen vil falde.

Vinduer og døre er et af de tilfælde, hvor du med fordel kan anskaffe dig spritnyt. Dette skyldes, at de nyeste døre og vinduer ofte er noget bedre end ældre modeller, samt de holder bedre på varmen. Det er blevet bevist, at nyere vinduer har en lavere U-værdi end ældre vinduer. U-værdien beskriver hvor meget energi, som driver ud af vinduet. Derudover har nye vinduer og døre også en høj G-værdi, som betyder at vinduerne er gode til at holde varmen inden i rummet. Dette vil med andre ord betyde, at med de rigtige energivenlige vinduer, vil kunne holde på varmen og lade energien forblive i rummet – hvilket i længden vil kunne spare dig på el- og varmeregningen.

Derudover kan du få håndværkerfradrag ved udskiftning af nye vinduer er og døre.

Du kan få tilskud til energivenlige renoveringer

Det er muligt for enhver privatbolig at få tilskud til energivenlige renoveringer. Dette skyldes at Danmark har sat et mål om nedsatte vores energispild, og derfor skal det være lukrativt for dig at anskaffe dig blandt andet energivenlige vinduer og døre. Derfor er energivenlige renoveringer en god fremtidsinvestering lige nu, da du billigt kan få renoveret hjemmet, mens du samtidig nedbringer din energiregning.

Tilskuddet gælder ikke kun vinduer og døre, men også blandt andet loftisolering.