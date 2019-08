Ensomme ældre

Mange ældre i Gladsaxe føler sig ensomme, viser ny rapport

Af Redaktionen, redigeret

Over fire procent af ældre borgere på 65 år eller derover føler sig ensomme. Dette defineres ved at de ofte er alene, selvom de mest har lyst til at være sammen med andre (’uønsket alene’). Det kan man læse i en ny rapport, Den Nationale Sundhedsprofil 2017, udgivet af Statens Institut for Folkesundhed.

Ifølge rapporten er det ofte de ældre kvinder, der risikerer at føle sig uønsket alene, sammenlignet med de ældre mænd. De ældre mænd har dog betydelig større risiko for aldrig eller sjældent at have kontakt med familie uden for husstanden eller venner samt aldrig eller næsten aldrig at modtage social støtte sammenlignet med ældre kvinder.

– Herning Kommune er den kommune, der har den laveste procent af ældre (2,2 %), der angiver, at de ofte føler sig uønsket alene, mens Solrød (6,6 %), Bornholm (6,7 %), Gladsaxe (6,8 %), Tårnby (7,2 %) og Samsø (7,6 %) er de 5 kommuner med den højeste procentandel af ældre, der angiver ofte at føle sig uønsket alene, kan man læse i den nye rapport.

Ifølge rapporten, er 5,6 procent af de ældre i Gladsaxe sjældent eller aldrig i kontakt med familie. Over én ud af ti er desuden sjældent eller aldrig i kontakt med venner, og over en fjerdedel af de ældre sjældent i kontakt med naboen.

pk