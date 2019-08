Fængslet for omfattende hæleri

Foto: Politi.dk

Retten i Glostrup har i går varetægtsfængslet to mænd. De er mistænkt for hæleri i forbindelse med tyvekoster fra en række indbrud siden nytår – blandt andet i Bagsværd

Af Peter Kenworthy

De to mænd blev i samarbejde med Nordsjællands Politi anholdt i går på en adresse i Ølstykke. Her fandt politiet en lang række tyvekoster – blandet andet fra et indbrud hos et boligselskab i Bagsværd i slutningen af juli. Da der også blev fundet mulige tyvekoster fra andre indbrud, er politiet nu i gang med at finde de rette ejermænd, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

De to mænd er fængslet foreløbigt frem til den 23. august. De nægter sig skyldig.

I alt har Københavns Vestegns Politi beskrevet over 20 tyverier, indbrud, tricktyverier og røverier i 2019 i Bagsværd i deres netdøgnsrapporter.

Antallet af opklarede indbrud i Bagsværd er på otte procent, ifølge tal som DR Nyheder har fået aktindsigt i hos Rigspolitiet.