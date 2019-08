Fallerede stjerner, fiskere og skrappe damer

De gæve fiskere slår tonen an i ”Fisherman’s Friends” . Foto: Scanbox.

Bibliografen viser alt fra Tarantinos nye film, til film i den mere sjove og hyggelige ende om mandekor og aldrende cheerleaders

Af Redaktionen, redigeret

I denne uge tager Bibliografen lige en ekstra sejrsrunde med Quentin Tarantinos bedste film i 25 år. Ikke siden ”Pulp Fiction” i 1994 har publikum og anmeldere været så enige om hans films kvaliteter. Materialet og hans stjernespækkede hold af skuespillere har unægtelig inspireret ham. Med ”Once Upon A Time… In Hollywood” får publikum vitterligt lidt af det hele. Fascinerende karakterer, fantastisk dialog, fremragende skuespil, fuldfed musik, frastødende vold og fabelagtig humor! Altså alt i alt en klassisk Tarantino-cocktail; ’what more could you want?’

Lidt mindre armbevægelser finder man i det hyggelige komedie-drama, ”Fisherman’s Friends”, der fortæller historien om mandekoret, der gik fra den lokale stampub til udsolgte stadionkoncerter på rekordtid. Korets repertoire består af traditionelle sømandsviser, og da manageren Danny tilfældigvis hører koret, går det stærkt. Danny overbevises dog ikke kun af musikken; nej, det behagelige liv i den lille søvnige fiskerby i Cornwall har også sin charme. Især da han får øjnene op for den smukke Alwyn, der får ham til at se livet i et nyt perspektiv.

Har man brug for et godt grin og en vedkommende historie, er ”Poms” med Diane Keaton i hovedrollen ikke til at komme udenom. Martha beslutter sig for at flytte i bofællesskab med en flok andre pensionister. Egentlig vil hun bare være lidt i fred, men snart møder hun en række festlige kvinder, som deler hendes hemmelige passion; cheerleading!

Ud over Diane Keaton ses Jacki Weaver, Rita Pearlman, Pam Grier i bærende roller. De gør sammen ”Poms” til et vedkommende og hyggeligt bekendtskab, der er som skabt til en stille og rolig aften i Bibliografen.