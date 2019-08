Fang selv dine fisk til sommermiddagen

SPONSORERET INDHOLD: Sommer og efterår er oplagte årstider til at give sig i kast med fiskeriet. På disse tidspunkter er der rig mulighed for at fange mange forskellige arter. Det kan eksempelvis være torsk, regnbueørred, lyssej, skrubbe og makrel.

Af SPONSORERET INDHOLD

Desuden er fisketuren en oplagt mulighed for at nyde naturen og roen, som sænker sig over dig, så snart du drager ud i det blå og finder fiskegrejet frem. For at få en vellykket fisketur må du sikre dig, at du har styr på udstyret, før du tager af sted. En fiskestang, en line, kroge og knive, madding og et godt fangstnet er blot noget af det, du tilrådes at anskaffe dig eller medbringe på fisketuren.

Hvorfor er lystfiskeri så populært?

Lystfiskeri er en populær aktivitet, og det er især mænd, der er tiltrukket af fisketurene. Det kan der være mange grunde til, men mange siger, at de nyder en stund med fuldkommen ro. Det kræver stilhed at kunne fiske, for fiskene bliver hurtigt skræmt væk, hvis der er høj musik eller mange stemmer. I en hektisk hverdag kan en rolig stund være en kærkommen pause. I øvrigt har vand som element en beroligende effekt på mennesket.

Du bliver ganske enkelt afstresset af at opholde dig i nærheden af vand – det kan være et hav, en å, et vandløb eller en sø. Faktisk er blot lyden af rislende vand nok til at få de fleste til at sænke skuldrene og tage en dyb indånding. Også når du opholder dig i skoven, kan du opnå en mental såvel som fysisk afstressende effekt. En fisketur kan ende ud med en spiselig fangst, og det tiltrækker ligeledes mange. Det er skønt at tilberede og derefter nyde en fisk, som du selv har fanget, mens du blev afstresset og rolig i krop og sind.

Her får du nogle gode råd til, hvordan du kan tilberede din friskfangede fisk.

• På grilllen. Mange typer fisk egner sig godt til at blive tilberedt på grill, og den let røgede smag supplerer fisken fortrinligt. Det er oplagt at tænde grillen på en solrig sommerdag. En fisk som laks er skøn og let at have med at gøre. Husk at lave ridser i skindet, så det ikke trækker sig sammen, når det bliver varmt.

• I pakker. Fisk er oplagt at pakke ind og tilberede i ovnen – eller på grill. Dette er en nænsom tilberedningsmetode, fordi fisken dampes og holder på smag og saft. Brug eksempelvis en fisk som helleflynder. Pak forsigtigt fisken ind i stanniol sammen med kryddersmør, forårsløg, citron og frisk rosmarin, og bag den herefter. En skøn spise, som vil forkæle dine smagsløg.

• Pandestegt. Den pandestegte rødspættefilet er en klassiker. Det er med god grund. En rødspætte kommer virkelig til sin ret, når den vendes i rasp eller rugmel og steges i rigeligt smør på en hed pande.

Nye, danske kartofler og en let salat er godt tilbehør til fisk. Et køligt glas hvidvin kan ledsage maden og fuldende et delikat måltid, der emmer af sol og sommer.