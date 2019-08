Fight og flot spil

Yonas Nielsen lykønskes efter sit mål til 3-2. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe slog Thisted 3-2 efter endnu en flot indsats

Af Peter Kenworthy

AB virker som forvandlet i den nye sæson. Der bliver fightet ligesom i sidste sæson, men træner Patrick Braune har også fået fremelsket mere flydende spil og effektivitet hos de grønblusede.

Det fik de 399 tilskuere bevis på efter bare fire minutter, hvor AB’s Syvester Seeger spillede Seejou King i dybden på venstre fløj. King tog et træk og spillede bolden mod bagerste stolpe, hvor Albert Nørager dukkede op og headede bolden i kassen til 1-0.

AB fortsatte det gode spil og skabte et par chancer til i første halvleg, uden at akademikerne for alvor lod nedrykkerne fra Thisted skabe noget.

Efter pausen var Thisted mere på bolden, men det var stadig AB der var klart farligst.

Nichlas Rohde blev spillet helt fri efter en lille halv time, men Thisteds målmand reddede. Emil Mygind kom få centimeter for sent til et farligt indlæg fra Albert Nørager minuttet efter, og Yonas Nielsen var også lige ved og næsten tæt under mål, efter endnu et farligt indlæg, denne gang fra Rohde.

Men Nielsen var bare ved at indstille sigtekornet. Efter 64 minutter jagtede han optimistisk en tilbageaflevering til Thisteds målmand, som uheldigt sparkede den lige på den fremstormende angriber, der, efter lidt jongleren, kunne sparkede bolden i det tomme mål.

Et par minutter senere fik AB en stor chance til at bringe sig på 3-0, men Tobias Noer fik lige præcis ikke kontrol nok over bolden til at få prikket afleveringen fra Yonas Nielsen i mål.

Og i stedet fik Thisted gang i målmaskinen. Først helflugtede Thisteds Laurits Sørensen bolden op i krydset, efter et hjørne i det 70. minut. Og fem minutter senere mistede AB bolden på vej frem, hvorefter Mathias Andersen kunne udligne.

En slem mavepuster i en kamp som AB ellers havde siddet fuldstændigt på. Men uglerne fightede ufortrødent videre, og blev ved med at skabe chancer. Og med ti minutter igen fik Yonas Nielsen kæmpet sig forbi tre mand i feltet, og prikket bolden forbi målmanden til 3-2.

Denne gang kunne Thisted ikke svare igen, og akademikerne kunne fortjent lade sig hylde af fans og en tydeligt glad AB-træner.

– Vi havde en rigtig fin boldomgang, som sikrer en fin kontrol med kampen og en 2-0 føring. Desværre sparker de en flot kasse ind efter et hjørne, og så laver vi en børnefejl, så den lige pludselig står 2-2. Så får vi arbejdet os tilbage, og sikrer en sejr på et mål af Yonas. Men det burde ikke være blevet spændende, fortæller Patrick Braune, der var godt tilfreds med sin angriber.

– Yonas viser masser af hjerte i dag, og det er der målene kommer fra. Han arbejder rigtig hårdt hver dag for at få AB-stilen ind under huden, og det er så fortjent at han bliver matchvinder, tilføjede han.

Eneste streg i regningen for AB var at anfører Phillip Oslev måtte lade sig udskifte efter 24 minutter. Han kæmpede lidt med lægmusklen, men AB-træneren satser på at han er med på lørdag, når AB spiller ude mod Jammerbugt.