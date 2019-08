Flere anmeldelser af overgreb

I Gladsaxe var der 12 anmeldelser af seksual­forbrydelser i andet kvartal af 2019. Foto: Peter Kenworthy.

Antallet af anmeldelser af seksualforbrydelser som voldtægt, blodskam, befamling og andre overgreb er stigende

Af Peter Kenworthy

I hele landet blev der anmeldt 1.469 i andet kvartal af 2019 – en stigning på 220 i forhold til andet kvartal tid sidste år, ifølge tal fra Danmarks Statistik. Der er især en stigning i anmeldelser af blufærdighedskrænkelser. I andet kvartal af 2010 var der 522 anmeldelser af overgreb.

– Forklaringen kan meget vel være, at der er sket en øget tilbøjelighed til at anmelde seksualforbrydelser, mens mængden af kriminalitet på området er den samme som tidligere. Men det kræver flere opgørelsesmetoder, før vi kan sige det med sikkerhed, siger lektor Linda Kjær Minke, der er kriminolog på Syddansk Universitet, til dr.dk.

Hun mener at der er sket et brud med tabuiseringen af seksualforbrydelser, ikke mindst i forbindelse med #MeToo-bevægelsen.

I Gladsaxe var antallet af anmeldelser i andet kvartal af 2019 tolv, mens der var otte anmeldelser samme tid sidste år og fire i 2017. I 2007 var tallet dog oppe på 13.

Der var i anden kvartal af 2019 to anmeldelser for voldtægt, en for en seksualforbrydelse mod et barn på under 15 år, seks for blufærdighedskrænkelse, to for utugt og en enkelt for seksualforbrydelse i øvrigt.

Hvis du har bekymring for, mistanke om eller konkret viden om, at et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb kan du kontakte Familieafdelingen i Gladsaxe Kommune på telefon 39 57 54 10 eller på familie@gladsaxe.dk.

Du kan anmelde seksualforbrydelser hos politiet via politi.dk/anmeld/seksualforbrydelser.