Flere regnbuefamilier

Flere børn i Gladsaxe vokser op i såkaldte regnbuefamilier. Foto: Peter Kenworthy (arkiv).

Antallet af mandepar og kvindepar som har hjemmeboende børn er stigende, og den typiske regnbuefamilie er blevet større

Af Redaktionen, redigeret

Børnefamilier, hvor de voksne er gift eller registrerede partnere med en af samme køn, er i vækst i Danmark. Fra 2009-2019 er antallet af såkaldte regnbuefamilier mere end fordoblet, så der nu findes 1.465 danske familier, hvor enten to mænd eller to kvinder bor sammen og har hjemmeboende børn, skriver Danmarks Statistik torsdag.

I dag er 46 pct. af regnbuefamilierne familier med to hjemmeboende børn, hvor det for 10 år siden blot var 35 pct. af regnbuefamilierne, som havde to børn.

I Gladsaxe er antallet af ægtepar med samme køn med børn også stigende.

I 2013 var der to af ægteparrene der havde henholdsvis et og to børn. I 2019 var dette tal steget til 12. Samtidigt har flere af ægteparrene både tre og fire børn.

Regnbuefamilier defineres af Den Danske Ordbog, som ”familier der består af et homoseksuelt par, deres børn og evt. børnenes biologiske forældre”.

pk