Gladsaxe Kommune topper listen over kommuner med flest indbrud i forhold til antal husstande

Af Redaktionen, redigeret

I andet kvartal af 2019 var der 149 indbrud i Gladsaxe Kommune og 0.00472 indbrud per husstand. Gladsaxe Kommune er dermed nummer et på listen over kommuner med flest indbrud per husstand, kan man læse på bolius.dk.

Det højeste antal indbrud målt var, ifølge bolius.dk 278 i 4. kvartal af 2009. Det lavest var 55 i 2. kvartal af 2015.

Gladsaxe bliver efterfulgt af Dragør, Rudersdal, Lolland og Gentofte på listen. På Læsø blev der derimod ikke anmeldt et eneste indbrud i 2. kvartal 2019.

På landsplan faldt de anmeldte indbrud med 21 procent fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019.