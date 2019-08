Flot pokalsejr til Braunes ungdommelige AB

Seejou King lykønskes af holdkammarater og tilskuere efter sit kanonmål til 1-0. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe slog Helsingør 2-0 i pokalturneringens første runde

Af Peter Kenworthy

– Lad al dyd mod ungdoms flammer blive som voks, der smelter ved sin egen brand, siger Hamlet til sin mor Gertrud i Shakespeares verdensberømte stykke, der foregår på Kronborg i Helsingør.

Og ungdommens flammer, repræsenteret ved AB’s unge hold, kunne FC Helsingørs mere aldrende fuldtidsproffer ikke stille meget op mod i pokalens første runde på Gladsaxe Stadion tirsdag.

Kampen, der blev vist direkte på TV3 Sport, startede dog forsigtigt fra begge holds side. Og bortset fra et Helsingør-skud på overliggeren lige inden pausen, var halvlegen fattig på chancer. Den sluttede passende 0-0.

Ti minutter inde i anden halvleg kom der dog i den grad hul på mål-bylden. Først med et kongemål af AB’s Seejou King, der fik jublen til at bryde løs hos de fleste af de 427 tilskuere.

En præcis bold frem til King, fra Sylvester Seeger fra kanten af eget felt, satte et hurtigt kontraangreb i gang. Efter en lang løbetur med bolden tog kantspilleren et træk ind mod midten og kanonerede bolden op i krogen, uden chance for Helsingør-målmand Mikkel Bruhn. En oplagt kandidat til årets pokalmål.

Få minutter senere blev Albert Nørager skiftet ind. Og han skulle ikke bruge mange sekunder, efter endnu en præcis aflevering fra Seeger og et træk ind i feltet, på at banke bolden op i samme hjørne som King havde scoret i. Og så var AB foran med 2-0.

I den sidste halve time blev AB presset ned på egen banehalvdel. Men Helsingør blev aldrig for alvor farlige, udover en friløber til Douglas Ferreira efter 68 minutter, som AB-keeper Jonathan Fischer dog flot reddede.

Derimod var Albert Nørager lige ved at gøre det til 3-0 fra kanten af feltet lige inden slutføjtet, men hans skud blev blokeret. Alligevel var den 19 årige back mere end tilfreds med kampens udfald.

– Det var utroligt dejligt at få scoret en kasse og tilmed kunne juble med Danmarks bedste fans. Vi er nogle stykker på holdet der er fra Gladsaxe og som har spillet i AB siden vi var 5-6 år gamle. Dengang var vi bolddrenge, og drømte om en dag selv at stå derinde på grønsværen og repræsentere klubben. Så det er selvfølgeligt med til at gøre det endnu mere specielt, siger Albert Nørager.

AB-træner, Patrick Braune, fortalte efter kampen at han er stolt af sit unge hold, som han mener, har taget hans tilgang til fodbold til sig hurtigt.

– Det er opmuntrende at se den modenhed på så ungt et hold. Vi spiller som mænd. Indstillingen er afgørende, og jeg har sultne spillere med et brændende AB-hjerte. Det er lokale drenge, der er vokset op i Gladsaxe, og derfor sætter en ære i at spille på Gladsaxe Stadion og for AB, forklarer han.

Og det er tydeligt at se, at AB’s unge hold spiller med en fornyet gejst. Efter en perfekt start på sæsonen, med sejre i både liga og pokal, holder Braune dog begge ben på jorden og vil ikke høre tale om at opjustere forventningerne til sæsonen.

– Det handler for holdet om at gro, ligesom klubben. Det er den allervigtigste målsætning, pointerer han.