For få varme hænder

Vilkårsundersøgelse fra BUPL viser at de fleste pædagoger i daginstitutionerne ofte ikke har tid til at arbejde med børnenes trivsel

Pædagoger i skole og fritid løber nu så stærkt, at det mange steder kniber med at nå de mest essentielle opgaver.

Det fremgår af en vilkårsundersøgelse, foretaget af Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund, BUPL, blandt knap 6.000 medarbejdere på 6-18-års-området i marts og april 2019.

– Der er kommet voldsomme nedskæringer på fritidsområdet gennem mange år, og det er klart, at det bliver sværere og sværere at lave noget godt pædagogisk arbejde på fritidsområdet, så hvis man virkelig vil have trivslen til at øges, så bliver man nødt til at kigge på en genopretning af hele fritidsdelen, siger Lars Søgaard Jensen, faglig sekretær i BUPL’s forretningsudvalg.

I Gladsaxe har over to tredjedele af pædagogerne i daginstitutionerne oplevet at der er for få medarbejdere på arbejde i forhold til arbejdsopgaverne inden for den seneste uge før undersøgelsen, kan man læse i undersøgelsens tal for Gladsaxe. Det er især kollegaers fravær der ikke blev dækket af vikarer, samt utilstrækkelig normering, der bliver angivet som årsager.

81 procent havde oplevet at måtte fravælge aktiviteter på grund af personalemangel.

Over en fjerdedel oplevede at der sjældent eller aldrig var tid til at arbejde med børnenes trivsel og udvikling, og næsten halvdelen at det sjældent kunne lade sig gøre at arbejde med børn i udsatte positioner.

113 havde besvaret vilkårsundersøgelsen i Gladsaxe.

