Forældre i kamp for Skovbrynet Skole

Laver et nyt forældre-ambassadørkorps og arbejder for en bedre skolevej over Hillerød-motorvejen

Af Jan Løfberg

Timingen for kommunens nyhed om den nye skoleplan for Bagsværd var akkurat sådan, at hele Danmark tog på sommerferie. Der var reelt ikke mulighed for at reagere udover at gå i chok.

Nu er sommerferien forbi, og livet kan så småt begynde igen.

Forældreforeningen ”Brug Skovbrynet Skole” har holdt møde med skolens ledelse, skolebestyrelsens formand, ligesom de har mødtes med byrådspolitikerne Lars Abel (C) og Trine Henriksen (Ø) – Konservative og Enhedslisten havde stemt imod lukningen af Skovbrynet Skole.

Selv om skolelukningen er langt ude i fremtiden, så er man fra forældreside klar over, at det allerede nu kan skabe nogle udfordringer. Dem vil man meget gerne tage i opløbet.

– Vi vil kæmpe videre med to ting. Vi starter et korps af forældreambassadører, der vil fokusere på at øge søgningen til Skovbrynet Skole. Derudover vil vi kæmpe for en bedre skolevej over Hillerød-motorvejen, siger Karen Bardram Kehr fra ”Brug Skovbrynet Skole”.

Broen på skolevejen er i øjeblikket ramt af vejarbejde, hvilket giver børnene en omvej på ca. 10 minutter. Men man vil kæmpe for en sikker skolevej til Skovbrynet Skole, uanset om skolen ligger på den ene eller anden side af motorvejen: – Det er simpelthen på tide, at området omkring Bagsværd og Værebro bliver bundet bedre sammen, da det vil give bedre synergi i den del af kommunen, siger Karen Bardram Kehr.

Forældreforeningen arbejder også på i løbet af efteråret at oprette en politisk café, hvor politikerne og forvaltning mødes med forældrene på Skovbrynet Skole.