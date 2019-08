Fortsat kamp mod trafikstøjen

De konservatives Henrik Sørensen kritiserer i Gladsaxebladet, at vores nye regering har skrottet det trafikforlig, som den daværende regering lavede i foråret.

Af Jeppe Bruus

Af Jeppe Bruus, MF, formand for Folketingets Transport- og Boligudvalg og Gladsaxeborger

De konservatives Henrik Sørensen kritiserer i Gladsaxebladet, at vores nye regering har skrottet det trafikforlig, som den daværende regering lavede i foråret. Henrik er bekymret for, om de millioner, der var afsat til bekæmpelse af trafikstøj i Gladsaxe nu forsvinder?

Henrik burde være glad. For sagen er, modsat det Henrik skriver, at der ikke var øremærket én eneste krone til støjbekæmpelse i Gladsaxe. Tværtimod. Den daværende transportminister ville ikke love noget som helst. Kun at han ville se på sagen igen i 2021! Faktisk ville den daværende regeringens plan fører til betydeligt mere støj, fordi man ville udvide motorring 3, ring 4 og Hillerødmotorvejen – uden af diskutere sammenhængen til den øgede støjbelastning.

Som ny formand for Folketingets Transport-og Boligudvalg vil jeg gerne fortsætte kampen mod trafikstøjen. Men der er ingen hurtige eller nemme løsninger. Og der er brug for, at vi arbejder sammen på tværs af partierne, og ikke forfalder til nemme og grundløse beskyldninger, som den Henrik Sørensen fører frem. Jeg vil gerne arbejde for, at vi får en helhedsplan for hele hovedstadsområdet, der sammentænker udvikling af vores boligområder, infrastruktur, erhvervsudvikling mv. Gerne i samarbejde.