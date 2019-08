Forurening fra biler og tung trafik

Af Irma Henriksen, Gammelmosevej 75

Af Peter Kenworthy

Når det nu viser sig, at der bliver mere og mere usund luft her i Gladsaxe, kan det være interessant at få oplyst, hvor mange der lider af KOL? Jeg ved godt, rygningen også får skylden, men især bilerne og den tunge trafik må tage deres andel af det her også.

Politikerne har stået i kø og råbt op om denne langsomme dræber – især her ved og på Gammelmosevej kører kæmpe lastbiler som forurener og larmer. Tro mig uanset hyldesten til Letbanen, som mange er så begejstrede for, bliver det da kun værre.

Så er mit spørgsmål: sætter I politikere ikke medborgernes ve og vel på spil. Det er ikke nok med læserbreve, hvor I omtaler problemerne. Der skal handling til konstant. Gør noget, I er vel ikke ligeglade og kolde over for de medborgere, der er ramt af det her. Gør noget mere end blot at skrive læserbreve, tak.