Frivillige søges til stafet

Den 7.- 8. september afholdes Stafet For Livet Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

Igen i år afholdes Stafet For Livet Gladsaxe. Løbet arrangeres og afholdes af frivillige. I år løbes Stafet for Livet Gladsaxe den 7.-8. september, og holdet bag løbet vil meget gerne have flere frivillige til at hjælpe. Du kan give håb og gøre en forskel ved at melde dig som frivillig. Du kan se mere på www.stafetforlivet.dk/stafet/gladsaxe

Ved Stafet For Livet Gladsaxe sidste år tændte 21 fightere håb for et liv uden kræft. 322 deltagere var med på 12 hold. Flere end 200 lys stod tændt for, dem man tænkte på i kampen mod kræft. Overskuddet på 49.000 blev brugt til kampen imod kræft.

jll