Gladsaxe rundt

Prøv kræfter med din stedsans til Gladsaxe Byorienteringsløb

Af Redaktionen, redigeret

Søndag 1. september har du mulighed for at deltage i et anderledes motionsløb, når Gladsaxe Byorienteringsløb skydes i gang fra Rådhuspassagen i Gladsaxe.

Man skal følge med på et kort, man får udleveret ved starten, og opsøge de udlagte poster ved hjælp af et kort uden gadenavne – alt sammen på tid.

Til forskel fra”normale” orienteringsløb i skoven bevæger man sig her på fortove og pladser og i parker og andre grønne områder i Gladsaxe. Det bliver således en lidt anden måde at opleve sin kommune på.

Du kan vælge mellem 3, 5 og 8 km ruter, og du kan deltage individuelt eller i hold/familier. Alle kan være med. Starten går fra Rådhuspassagen i Gladsaxe mellem kl. 13.00 og kl. 15.00.

Du tilmelder dig på www.motionsorientering.dk/competition/gladsaxe-byorienteringslob (klik på knappen ’Sign up here’). Du kan tilmelde dig løbet indtil 29. august kl. 22.00.