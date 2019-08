Gladsaxes store dag

Vejrguderne har lovet lige så godt vejr som sidste år. Så der ventes mange til Gladsaxedagen på lørdag. Foto: Kaj Bonne.

Politik- og kulturdag ved Gladsaxe Rådhus på lørdag

Af Jan Løfberg

Gladsaxedagen … så er de fleste med. Hvis ikke, så er det altså en dag for politik- og kultur, og den afholdes på lørdag fra kl. 13 rundt om Gladsaxe Rådhus. Her bliver der opstillet boder, telte og tilbudt aktiviteter for kommunens borgere.

Mange politiske partier benytter lejligheden til at diskutere lokale emner med borgerne. Talrige foreninger trækker ud af foreningslokalerne og uddeler foldere og andet materiale og svarer på spørgsmål – meget gerne fra kommende medlemmer.

Der er al mulig grund til at gå en rundtur om rådhuset. Der er så mange forskellige tilbud, at man skal være ret hærdet, hvis ikke man bliver overrasket over, hvor mange forskellige fritidssysler, man kan kaste sig over.

Er man til politisk debat, så diskuteres Gladsaxes byudvikling fra kl. 14.15. Her kan man sagtens forestille sig, at en og anden ville spørge til de mange nye boliger i Bagsværd eller til den øjeblikkelige udvikling af Søborg Hovedgade. En debat om byudvikling kan altid sætte gang i en god diskussion. Det er den tidligere TV-vært Tine Gøtzsche, der skal styre debatten.

Der er optræden, dans og sang. Meget af det leveret af lokale foreninger og orkestre. Fra den nationale scene kommer Hjalmer og synger fra kl. 13, og kl. 20 afslutter Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen, inden borgmester Trine Græse siger tak for i aften.

Du kan læse mere på gladsaxe.dk/gladsaxedagen