Hårdført legetøj og dramatisk gidseldrama

Esben Smed i rollen som fotografen Daniel i ”Ser du månen, Daniel?”. Foto: Nordisk Film.

Bibliografen viser den nye Toy Story-film og film om kidnapning baseret på bestseller

Af Redaktionen, redigeret

I ”Toy Story 4” har Woody altid følt sig sikker på, hvad hans plads i verden var. Formålet var at tage sig af sit barn, om det så er Anders eller Bolette. Da Bolettes nye, hjemmelavede stykke legetøj, Gafli, påstår, at han er “skrald”, ser Woody det som sit ansvar at vise Gafli, hvorfor han er et stykke fornemt legetøj.

Da Bolettes familie en dag skal på bilferie, må alt yndlingslegetøjet med og undervejs kommer Woody på et uventet eventyr, der blandt andet genforener ham med sin forsvundne veninde, Bodil.

Efter flere år på egen hånd står Bodils eventyrlyst og omrejsende liv i skarp kontrast til hendes skrøbelige porcelænsydre, hvorfor Woody og Bodil indser, at de ser meget forskelligt på, hvad livet som legetøj bør rumme. Måske er et stykke legetøjs liv ikke helt så enkelt, som Woody går og tror?

”Ser du månen, Daniel?”, der har premiere i Bibliografen på torsdag, er baseret på Puk Damsgårds bestseller og er historien om en af de mest spektakulære kidnapningssager i nyere dansk tid. Hovedpersonen er den unge freelancefotograf Daniel Rye, der sad 398 dage som gidsel hos terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien.

I filmen følger publikum Daniels kamp for overlevelse i fangenskab, hans venskab med den amerikanske journalist James Foley og hvordan Daniels familie hjemme i Danmark håndterer frygten for, at deres elskede søn aldrig kommer hjem. Midt i krisen står den danske gidselforhandler Arthur, spillet af Anders W. Berthelsen, der får en afgørende rolle i befrielsen af Daniel.