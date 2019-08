Her er alt, du skal vide, om betalingskort i 2019!

SPONSORERET INDHOLD: Måske kender du forskellen på kreditkort og debetkort, måske gør du ikke. Uanset hvad er det på tide at blive opdateret. For med den virtuelle udvikling vi står midt i, er det smart, at du ved, hvilke betalingsmuligheder du har!

Vores samfund ændrer sig konstant. Og det er ikke kun de store bygninger, de smarte telefoner og det moderne tøj, som hele tiden er i rivende udvikling, det er også det lille plastikkort, de fleste af os går rundt med, som ændrer sig.

Nemlig – betalingskortet! Det er det kort, du har i din pung, som er koblet op til din betalingskonto. Men i dag findes der mange andre typer af betalingskort og andre virtuelle betalingsmetoder, du skal forholde dig til.

Og ligesom med alt andet i vores samfund kan det godt være møg forvirrende, når det hele udvikler sig.

For hvad er forskellen på debet- og kreditkort? Og hvilke virtuelle betalingsmetoder findes der anno 2019?

I forbindelse med at Apple lancerer deres nyeste skud på stammen, betalingsmuligheden Apple Credit Card, gennemgår vi nu alt om betalingskort. Så kan du igen være på hjemmebane!

Findes der mere end to betalingskort? Åh ja!

Først og fremmest kan du som hovedregel skelne mellem to typer af betalingskort: Kreditkort og debetkort.

Når du handler med et kreditkort, handler du (som navnet afslører) på kredit. Det betyder, at pengene ikke bliver trukket fra din konto med det samme, men at der derimod kan gå helt op til 45 dage efter købet, inden pengene trækkes fra din konto.

Modsat er et debetkort et kort, hvor pengene trækkes fra din konto med det samme. På den måde kan du altså kun bruge de penge, der står på kontoen – hvilket er optimalt, hvis du er storforbruger med stort S.

Er du i tvivl om, hvad dit kort går ind under? Her er listen over betalingskort:

Kreditkort:

• MasterCard

• Diners Club

• American Express

• Visa

• Norwegian-kortet

Debetkort:

• Dankort

• Visa Dankort

• Visa Debit

• MasterCard Debit

• MasterCard Direct

• Maestro

Den virtuelle betalingsverden

Der er ingen tvivl om, at vores verden digitaliseres non-stop. Du har sikkert skiftet posthuset ud med e-mail, fotoalbummet ud med din smartphone og din bog ud med Mofibo.

Det samme sker med betaling.

Swipe-funktionen er nem og enkel, og lad os være ærlige – det er egenskaber, der tiltaler ethvert menneske i dette århundrede.

I 2019 finder du disse virtuelle betalingskort:

Apple Pay: Hvis du har indhentet teknologien og er ejer af enten et Apple Watch eller en iPhone 6, eller nyere, så tilbyder de fleste banker Apple Pay. Her kan du betale direkte via mobilen eller dit ur, og du godkender hurtigt med enten Face ID eller Touch ID – og pling! Så er der betalt.

Dankort App: Det her er kort sagt dit dankort bare på mobilen. I dag kan du betale med app’en i over 20.000 butikker i hele landet. Så har du det med at glemme pungen, så er dette en smart løsning!

Google Pay: Google Pay virker stort set på samme måde som Apple Pay – bare til Android-brugere med Android 5 og nyere modeller. Har du Danske Bank, Nordea eller Jyske Bank, kan du bruge Google Pay de steder, der accepterer kontaktløse betalinger – samt på nettet.

Garmin Pay: Garmin uret er endnu en virtuel løsning. Uret er koblet op med en række betalingskort fra forskellige banker – så her har dit håndled magten!

Det nyeste skud på stammen, Apple Credit Card, bliver altså langt fra ensom. Men selvom det blot er ’’endnu en i rækken’’, så formår Apple alligevel at gøre denne løsning til noget helt unikt. Apple Credit Card er en supplering til Apple Pay og er et kreditkort, der hænger sammen med app’en Apple Cash, hvor forbrugeren kan holde et overblik over forbrug, løn osv., hvilket er smart i forhold til lån.

Apple-giganten udviklede også et belønningssystem (for det andet var ikke nok), der fungerer sådan, at hver gang du benytter Apple Credit Card, vil du få 2 pct. af beløbet tilbage som en belønning i form af Daily Cash, der kan bruges hvor som helst.

Det er fremtiden!

Nu ved du alt om betalingsløsningerne i dag – og også lidt til den virtuelle fremtid!