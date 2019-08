Huse i høj kurs

Er der guld for enden af regnbuen i Gladsaxe? I hvert fald bliver kommunens huse hurtigt solgt. Foto: Peter Kenworthy.

Parcelhuse og villaer bliver hurtigt solgt

Af Peter Kenworthy

Huse i Gladsaxe har en lav såkaldt liggetid (antallet af dage, som en bolig har været til salg), viser tal fra Finans Danmark, der er bankernes interesseorganisation.

101 dage gik der i gennemsnit, før et parcelhus eller en villa i Gladsaxe blev solgt i første kvartal af 2019. Gladsaxe er dermed den kommune hvor husene sælges syvende-hurtigst. I 2005 havde husene i Gladsaxe også en liggetid på 101, mens den i 2010 var steget til 160.

Egedal topper listen med kun 84 dage. Tallet for Region Hovedstaden er 123 dage, og for hele landet 180 dage.

Liggetiden for en ejerlejlighed i Gladsaxe er faldet fra 110 dage i 2005 og 190 dage i 2010, til 89 dage i første kvartal af 2019. Ejendomspriserne for boliger i Gladsaxe er samtidigt steget kraftigt i de seneste 25 år, viser tal fra Finans Danmark.

I 1995 blev et parcel-/rækkehus eller ejerlejlighed i Gladsaxe i gennemsnit solgt for lidt over 6.000 kroner per kvadratmeter, og i 2005 for lidt over 19.000 kroner. I 2019 var dette tal steget til omkring 30.000 kroner.