Husk at synge

Solveig og Demenskoret inviterer til sang og glæde

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxeborger og ildsjæl Solveig har skabt et kor for demensramte og deres pårørende, hvor man kan synge demensen væk og have en glad stund sammen. Sang er nemlig en god aktivitet, når man har en demensdiagnose.

Demenskoret er et samarbejde mellem De Frivilliges Hus, Forebyggelsescentret og Seniorcenter Bakkegården.

Solveigs ægtemand, har demens, så derfor er det nærliggende at det er noget, de kan finde glæde ved sammen. Den glæde vil Solveig gerne dele med andre i samme situation. Hendes ønske med koret er at finde glæden og skabe et rum, hvor man kan glemme, hvor hårdt det kan være at være dement, og at være pårørende til en dement.

Genkendelig musik og at kunne synge sammen med andre, hjælper nemlig demensramte med at huske. Det skriver alzheimer.dk.

Den 3. september 13-15 starter demenskoret på Seniorcenter Bakkegården. Bakkegården har, sammen med en flok frivillige, startet ”Bagsværd – En demensvenlig bydel” og stiller lokaler og klaver til rådighed.

De Frivilliges Hus kan kontaktes på 44983579 eller defrivilligeshus@gladsaxe.dk. Hvis du ønsker at deltage den første gang, hører vi gerne fra dig. Demenskoret kunne også rigtig godt tænke sig at finde en frivillig, som kan spille lidt på klaver, og som har lyst til at spille lidt til sangene.