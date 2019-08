Hvor bliver træerne af?

Tine Vilsbøll, Knuds Alle 64

Af Tine Vilsbøll, Knuds Alle 64

Der er stadig ikke plantet træer på den nyrenoverede Buddinge Hovedgade.

Der blev fældet træer på Hovedgaden i forbindelse med den nylige renovering og der blev afsat plads i grønne øer og penge til at genplante træer.

Status er at pladserne står tomme og Hovedgaden fremstår mindre grøn end før renoveringen. I det hele taget fremstår Buddinge Hovedgade som en bred, trist landevej gennem boligområdet.

Flere byrådsmedlemmer har, uafhængigt af hinanden og ved flere lejligheder, udtalt at det udelukkende er et spørgsmål om tid før Hovedgadens renovering fuldendes med træplantning.

I en tid hvor Gladsaxes træer kun bliver færre, på grund af mange nybyggerier og udvidelser af vejnettet, er det vigtigt at planerne om træplantninger overholdes.

Træer bidrager til et bedre klima, en smukkere by og et mere indbydende uderum.

Pragteksemplet er Lyngby Hovedgade, der med sine platantræer, er et smukt og behageligt byrum, der indbyder til ophold – dette eksempel må gerne kopieres!