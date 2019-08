Hvor er vores trygge skolevej?

Hvem sender sine børn i skole, hvis der er risiko for, at de kommer til skade på vejen? Ikke mig – og sikkert heller ikke vores byrådspolitikere.

Af Pelle Lambertsen

Pelle Lambertsen, Vandkarsevej 30B

Derfor kan det undre, at der stadig ikke er en sikker skolevej mellem Bagsværd bymidte og Skovbrynet Skole. For hvilke politikere laver skoler og skoleveje, uden at vores børn kan færdes i sikkerhed?

Der mangler en sikker skolevej for alle de nye børn i Bagsværdlund, og dem der flytter ind i Porthuset og Købmandsgården. De bor i Skovbrynet Skoles skoledistrikt og skal over Hillerødmotorvejen på vej til skole. På vejen ophører cykelstien, så børnene skal cykle i højresvingsbanen mellem biler og lastbiler der skal på motorvejen – godt det ikke er mine børn.

Problemet løses ikke ved at lukke Skovbrynet skole og bygge en ny på Ringbos arealer. Så bliver det skolebørnene på den anden side af motorvejen der kommer til at mangle den sikre skolevej.

Jeg drømmer om, at der bliver bygget en cykel- og gangbro over Hillerødmotorvejen. En bro der giver børnene en sikker vej i skole, og får Bagsværd til at hænge bedre sammen. Måske har Olafur Eliasson et bud på en legende grøn forbindelse, som vi forældre vil elske at vores børn bruger.

Man har lov til at drømme stort og ret til en sikker skolevej.