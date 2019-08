Ingen permanente madvogne på Søborg Torv

Gladsaxe Kommune har gennem længere tid arbejdet med en renovering af Søborg Torv, som spiller ind i Byrådets overordnede mål om en grøn og levende by.

Af Pernille Hummelmose, teamleder, Byplan og Landskab

Gladsaxe Kommune har gennem længere tid arbejdet med en renovering af Søborg Torv, som spiller ind i Byrådets overordnede mål om en grøn og levende by. Derfor er der bl.a. arbejdet med at få flere træer og mere beplantning ind på torvet. Vi har i en periode arbejdet med at prøve forskellige midlertidige løsninger af og evalueret dem sammen med borgere i området. Det har i den forbindelse været et ønske, at få bedre muligheder for ophold på torvet, som også er med til at skabe liv.

Muligheden for at købe street-food, som især leveres fra mobile madvogne, har været drøftet i flere sammenhænge som en mulighed for at skabe mere liv på byens torve og pladser. Derfor har vi valgt at prøve det af ved at indrette Søborg Torv med en stadeplads til mobile madvogne. Vi har valgt en løsning, som både tilgodeser vores ønsker om at skærme gæsterne på torvet og passe på træerne, og samtidig opfylder madvognenes ønske om synlighed.

Det kræver en tilladelse fra Gladsaxe Kommune at benytte stadepladsen. På nuværende tidspunkt er der givet tilladelse til at en mobil madvogn må placeres på pladsen i åbningstiden, frem til kl. 22. Vognen må dog ikke stå der permanent og skal flyttes uden for åbningstiden. Vi vil derfor tage kontakt til ejeren for at gøre opmærksom på dette.