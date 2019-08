Ingen røg uden ild

Gladsaxe Kommunes ambition er ”et røgfrit Gladsaxe på længere sigt”. Foto: Colourbox.

Kommunalt rygeforbud kan være overskridelse af ledelsesretten siger professor. Kommunen er ikke enig

Af Peter Kenworthy

Juraprofessor ved Aarhus Universitet og ekspert i arbejdsret, Ole Hasselbalch, kalder Ishøj Kommunes nye rygepolitik, ’røgfri arbejdstid’ for en overskridelse af ledelsesretten. Dette fordi kommunen blander sig i, hvad medarbejderne gør i deres fritid og uden for arbejdspladsen.

– Hvis det kommer til en sag, er jeg ret sikker på, at arbejdsgiveren vil tabe. Som arbejdsgiver kan kommunen kun bestemme over, hvad der sker i arbejdstiden og på kommunens matrikel, fortæller han til Fagbladet FOA.

Gladsaxe Kommune indførte i 2015 et lignende rygeforbud.

– Gladsaxe Kommunes medarbejdere er røgfri i arbejdstiden. Dette betyder, at medarbejdere i Gladsaxe Kommune ikke ryger på noget tidspunkt i løbet af arbejdsdagen, hverken i forbindelse med arbejdet, under transport eller i betalte pauser. Medarbejdere, der måtte opholde sig på arbejdspladsen uden for arbejdstid, henvises til at ryge uden for arbejdspladsens matrikel. Rygeforbuddet omfatter både traditionelle tobaksprodukter og e-cigaretter. Den røgfri arbejdstid omfatter samtlige medarbejdergrupper i kommunen, siger de fælles rygeregler for Gladsaxe Kommune. Samme tekst var at finde i kommunens medarbejderblad, Broen, i september 2014.

Ole Hasselbalch mener også at Gladsaxe Kommunes rygepolitik kan være en overtrædelse af ledelsesretten. Han anbefaler lokalpolitikerne og embedsmændene i Gladsaxe Kommune at ”læse på lektien inden man træffer beslutning”, og rygende medarbejderne i kommunen til at gå til deres tillidsrepræsentant, fortæller han til Gladsaxe Bladet.

– Man kan ikke blande sig i hvad folk laver privat, medmindre det foregår på et sagligt driftsmæssigt grundlag, tilføjer han.

Røgfrit Gladsaxe

At ryge i arbejdstiden i Gladsaxe Kommune kan være fyringsgrund. I første omgang vil vedkommende dog blive indkaldt til samtale af sin leder. Gladsaxe Kommune har ikke haft nogle retssager som følge af medarbejdernes brud af rygeforbuddet, men der er indtil videre to medarbejdere, som er blevet afskediget på grund af brud af rygereglerne, fortæller kommunen. Men Gladsaxe Kommune er ikke enig i Ole Hasselbalchs udlægning.

– Diskussionen om lovligheden af rygeforbud i kommunerne er ikke aktuel i Gladsaxe. For her må medarbejdere, der ifølge overenskomsten, selv betaler deres pauser, gerne ryge i deres pauser, hvis bare de ikke er i kommunens uniform eller ryger på kommunens matrikel. Vi har haft røgfri arbejdsplads siden januar 2015. Forslaget blev vedtaget tilbage i 2013 og var inden da godkendt af kommunens hovedudvalg. Overgangen var ret udramatisk, måske fordi medarbejderne havde halvandet år til at vænne sig til tanken. Så generelt er det vores indtryk, at rigtig mange er glade for det og har set rygeforbuddet som en anledning til at blive røgfri, siger chef for Strategi, Kommunikation og HR, Tine Vedel Kruse.

I Gladsaxe Kommunes handleplan, ”Sammen om et røgfrit Gladsaxe”, skriver man at samarbejde og partnerskaber er vejen frem for et røgfrit Gladsaxe, samt at man med handleplanen sender ”et klart signal om, at et røgfrit Gladsaxe er vores ambition på længere sigt”.

Andelen af rygere i Gladsaxe er faldet fra 19 procent i 2010 til 16 procent i 2017. Desuden skete der et kraftigt fald i andelen af 9. klasseelever i Gladsaxe der ryger dagligt mellem 2014/15, hvor 9 procent røg, og 2017/18, hvor tallet var 1,2 procent.

I august introducerede Grønnemose Skole og GXU den rygeforebyggende indsats X:IT, der skal give eleverne redskaber til at sige nej til rygning. Blandt andet gennem undervisning, forpligtende tobaksfri aftaler og forældreinddragelse.

Ud over Ishøj og Gladsaxe har 29 andre danske kommuner, ifølge Hjerteforeningen, indført røgfri arbejdstid. Gladsaxe Kommune indførte i 2017 desuden røgfri skole for alle elever.

I en ny undersøgelse, blandt 3F’s medlemmer, svarede 54 procent af de 1.005 adspurgte 3F’ere ja på spørgsmålet om hvorvidt rygere holder flere pauser end ikke-rygere. Ifølge undersøgelsen er det især de af 3F’s medlemmer, der er ansat i industrien, som erklærer sig enige i, at rygere holder flere pauser, end ikke-rygere gør.

Svenske forskere har fundet, at den gennemsnitlige ryger har otte sygedage mere om året, end den gennemsnitlige ikke-ryger. Samtidig estimerer de, at rygere holder ekstra pauser for hvad der løber op i cirka 30 minutter om dagen, per medarbejder. Mindst 60 procent af rygerne i Danmark ønsker at stoppe, skriver Hjerteforeningen på sin hjemmeside.