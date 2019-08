Kebab med glæde

Skoleeleverne havde trodset det omskiftelige vejr, for at spise en frokostkebab eller -falafel hos Happy Kebab. Foto: Privat.

Sidste tirsdag åbnede Happy Kebab på Søborg Torv

Af Jan Løfberg

Der er kun kebab, falafel, pommes fritter, hot dogs og sodavand på menuen hos nyåbnede Happy Kebab på Søborg Torv ved siden af Café Engelhardt.

Til gengæld smagte det godt, da Gladsaxe Bladets udsendte medarbejder med stor fornøjelse prøvesmagte en stor falafel, i stedet for den sædvanlige madpakke med rugbrødsmadder.

– Min bror har boet her i mange år, og han siger at der er ikke et sted hvor der kun er kebab og falafel. Og så har alle steder i Søborg rent kebab, hvor vores shawarmaer er lavet af 50 procent oksekød og 50 procent kebabkød, fortæller ejeren af Happy Kebab, Mahmoud Ali.

Happy Kebabs specialitet er falafel med hjemmelavet brød med en særlig falafeldressing, tilføjer han.

Men tilsyneladende er der andet i varesortimentet der også smager godt.

– Jeg er lidt kræsen med kebab, men denne her er virkelig god, fortæller en ung mand til sin ven, mens Gladsaxe Bladets medarbejder spiser sin falafel.

Happy Kebab-vognen åbner 10.30 tirsdag-lørdag og klokken 12 om søndagen og i helligdagene. Butikken lukker klokken 20.30.

Ud over Søborg, kan man også spise hos Happy Kebab i Husum, Odense og Aarhus.