Kun politikere og bygherre vil nedrive posthuset

Når man læser debatten om det gamle posthus på Søborg Hovedgade, virker det som om, at det kun er bygherre og politikerne der synes, at det er en god idé, at rive posthuset ned til fordel for nyt byggeri og et supermarked.

Af Janus Hellevik Heisterberg, Ericaparken 17, 2C

Nedrivning af det eksisterende og etablering af nyt byggeri må forventeligt være væsentligt dyrere end udnyttelse af det eksisterende. Det vil så betyde en højere husleje både for erhverv og privat, hvilket også meget vel kan være årsagen til, at det vil være nødvendigt med et supermarked – andre erhverv vil ikke kunne dække så stor en husleje.

Det vil også betyde en tilføjelse af dyre lejligheder, som presser de i forvejen høje priser op frem for fx billige lejemål til familier i de mere almindelige indkomstgrupper.

Rent arkitektonisk har man i dag en flot bygning, der harmonerer med de øvrige bygninger som med sin særlige indretning kan udnyttes til mange kreative formål; indendørsmarked, legeland, mindre teater – kreative sjæle vil sikkert, med den lave husleje, kunne komme med mange gode forslag.

Det vil også spare hovedgaden for en masse støj og trafik under ombygning og uskønne byggerier a la det, der er kommet for enden af Vandtårnsvej.