Lærepladserne hænger ikke på træerne, har Emil Falk måttet sande. Foto: Peter Kenworthy

Emil var taget ud på Ringvejen for at råbe arbejdsgiverne op

Af Peter Kenworthy

Det er almindeligt kendt at lærepladserne ikke hænger på træerne. Så måske er Ringvejen et bedre sted at finde en, der vil ringe og tilbyde Emil en læreplads.

Det var i hvert fald hvad Emil Falk havde tænkt. I morges havde han nemlig taget opstilling ved krydset Ring 3/Hillerødmotorvejen, med et banner hvor der stod: ”Læreplads søges som tømrer. Ring til Emil 29712876”.

– Jeg har prøvet opslag på Facebook, jeg har ringet til forskellige firmaer og sendt e-mails. Og så har jeg mødt op på byggepladserne. Til sidst valgte jeg at lave dette banner for at få opmærksomhed, fordi det er meget svært for unge at få en læreplads, fortæller Emil, der er EUX’er. Han har lige bestået grundforløb 2, og er i gang med sit hovedforløb.

Mens Gladsaxe Bladets udsendte medarbejder stod og talte med ham, kom flere hen og sagde ”godt gået” eller ”jeg håber det lykkes”.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd var der i januar 9.500 danske unge, der manglede en læreplads i en virksomhed.