Lions ruller Gladsaxe Millionen ud

Gode ideer kan munde ud i penge til projekter de kommende fem år

Hvis man er borger i Gladsaxe Kommune og har gode ideer til spændende projekter, der kan glæde fællesskabet og byen, så er det nu man skal slå til. Også grupper af frivillige o. lign. kan søge hvis man er engageret i kommunen.

Lions Gladsaxe ruller deres nye projekt ’Gladsaxe Millionen’ i gang, hvor gode og konkrete borger-ideer bliver omsat til reelle projekter.

– Vi ønsker med dette projekt at bidrage til at fremme lokale projekter af humanitær, medicinsk, social, kulturel og almennyttig art, siger Lis Napstjert fra Lions Gladsaxe

Lions Gladsaxe har afsat 1 million kroner, som skal anvendes til lokale projekter, de næste 5 år. Projekter som borgerne selv skal komme med forslag til. Projekterne skal ikke kun være fysiske projekter, det kan også være sociale arrangementer, så længe det er til gavn for alle borgere. Desuden skal projekterne selvfølgelig være drevet af borgerne selv, lige fra ideudvikling til udførelse og eventuel vedligeholdelse.

På www.Gladsaxe.Lions.dk kan man læse mere om projektet samt ansøgningskriterierne. Ansøgningsfristen er senest den 20. september 2019. Ansøgninger eller spørgsmål sendes til millionprojekt@lionsgladsaxe

– Lions Gladsaxe ønsker med dette projekt over de næste 5 år at bidrage til øget socialt fællesskab, trivsel og læring for unge, ældre og særligt udsatte borgere i kommunen”, siger Lis Napstjert.

