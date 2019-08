Løbedag nr. 1.000 i træk

René Leuring i front for sine medløbere. Foto: Kaj Bonne.

René Leuring fra Søborg opfyldte sit mål om at løbe 1.000 dage i træk i torsdags

Af Jan Løfberg

René Leuring stod klar foran Gladsaxe Rådhus sent torsdag eftermiddag. Iført kasket, løbesko og løbetøj. han var klar. Og fra alle retninger kom så småningom løbere fra alle verdens hjørner. Venner og familie. I alt løb 15 med på den fem km lange løbetur, mens Renés kone Stina blev tilbage på rådhuspladsen og gjorde klar til at servere kage og sodavand efter turen.

Før løbeturen kom René med et lille statement:

– Det vigtigste er at stå op for at løbe. Det er en sejr hver dag. Jeg startede med at ville løbe i 100 dage i træk, nu er det blevet til 1.000 dage – og faktisk 1.034 løbeture i alt. Efter 999 løbedage har jeg løbet i 724 timer, 16 minutter og 20 sekunder. Jeg har forbrændt 497.410 kalorier, hvilket svarer til 2.181 marsbarer. Jeg har løbet 7 kilometer i snit, i alt 7.281 kilometer, inden de fem i dag, sagde René Lauring.

Efter endt løbetur, kage og sodavend tog forsamlingen videre for at spise sushi.