Mangfoldigheden i fokus

Foto: Kaj Bonne

Der var tilbud fra alle dele af foreningslivet på Gladsaxedagen

Af Jan Løfberg

Borgmester Trine Græse bød velkommen. Afslørede som traditionen byder budgetforslaget for det kommende år. Sangeren Hjalmer med band tog over med ung musik. Aftenskumringen lagde sig blidt over Rådhushaven, mens Maria Bramsen og Anne Dorte Michelsen sang klassikere. Borgmesteren takkede for en god dag.

I mellem de musikalske yderpunkter blev der afsløret en mangfoldighed, som tiltrak mange, mange tusinde borgere. Byens foreninger havde teltdugene åbnet og stod klar til at hverve medlemmer.

I Bibliotekshaven stod bibliotekets medarbejdere Rose Gaihede og Louise Mohr og instruerede børnene i at lave dåsetelefoner. Borgmesteren kom forbi og talte med Malou, mens Freja og morfar John fulgte godt med.

Verdensmålene kommer man ikke uden om i Gladsaxe. Ved Gladsaxe Folkemøde stod en stor isblok og smeltede – det gjorde vi andre på 110 kilo også, skulle jeg hilse at sige. Det ene er symbol på den globale opvarmning, mens det andet skyldes for meget mad og drikke.

Der blev også løftet mange kilo, og en dreng fik lov til at låne Hjemmeværnets afsikrede materiel for en stund.

Se de mange billeder fra dagen på https://kajbonne.myportfolio.com/gladsaxe-bladet

