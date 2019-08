Klaveret står klar i forhallen på hovedbiblioteket den første torsdag i hver måned fra september. Foto: Privat.

Tonerne til ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande” blander sig med bøger og lånere i forhallen på Gladsaxe Hovedbibliotek

Af Peter Kenworthy

Hver første torsdag i måneden er der på Gladsaxe Hovedbibliotek fælles morgensang for alle, der har lyst til at synge med.

Siden første morgensang i februar 2018 har Ib Flemming Hansen siddet bag klaveret og med sikker hånd styret både noder og alle dem, der kommer for at synge med. Den garvede instruktør, sanger og sangunderviser er altid klar med både kendte og mindre kendte sange på torsdagene.

Både sanggæster og medarbejderne på biblioteket nyder sangdagene.

– Vi tænker ikke på, om vi synger falsk eller for højt, for det handler om at synge sammen, og Ib Flemming akkompagnerer os på en utrolig sød måde, fortæller Mia Wagnkilde fra Gladsaxe Bibliotekerne.

Næste morgensang er torsdag 5. september.

Morgensangen er et af de mange tilbud, Gladsaxe Bibliotekerne har, og er man ikke til at synge selv, så er der også musiklytteklubber, forskellige klubber for håndarbejde og naturligvis læseklubber i mange genrer.