Nægtet boarding på flyet

SPONSORERET INDHOLD: Hvad skal du skal du gøre, hvis du bliver nægtet boarding? Du kan have ret til op mod 4.500 kr. i kompensation. Boardingafvisning kan skyldes, at flyselskabet for at maksimere indtjeningen sælger flere billetter, end der er pladser på flyet.

Ved en almindelig flyafgang vil der typisk være enkelte passagerer, der ikke dukker op. Men hvis flyet ikke kan have alle de passagerer med, som er booket og checket ind på flyvningen, er flyet overbooket. Det kan betyde, at du ikke får den plads på flyet, som du har bestilt og at du bliver nægtet boarding. Som resultat vil du med stor sandsynlighed opleve en betydelig forsinkelse, og dermed har du også ret ”flyforsinkelse kompensation” udover en erstatningsrejse.

Før flyselskabet nægter boarding, skal personalet spørge blandt passagererne, om der er nogle, som frivilligt vil melde sig til ikke at komme med flyet. Hvis du frivilligt tilbyder at stå af, skal du tilbydes en godtgørelse på vilkår, som du og flyselskabet er enige om. Der kan aftales et konkret beløb eller modydelser, hvis du frivilligt afgiver din plads på flyet. Det er ikke muligt at kræve yderligere kompensation efterfølgende.

Hvis du bliver nægtet boarding mod din vilje, har du ret til erstatning. Rejsen kan du aflyse, hvis den bliver for besværligt eller overflødigt på grund af nægtet boarding.

Hvis du ufrivilligt blev nægtet boarding har du ret til:

• refusion af flybillettens pris,

• betalt mad og drikke, mens du venter på en ny afgang,

• hotelophold og transport til hotellet, hvis det bliver nødvendigt,

• andre rimelige nødvendige udgifter (det er afgørende, at du kan godtgøre, at du har haft ekstra udgifter i

ventetiden, f.eks. med kvitteringer, bookingbekræftelser, kontoudtog mv).

• erstatning for eventuelt økonomisk tab (f.eks. turistmæssige ydelser, som du har forudbetalt)

• en økonomisk kompensation for flyforsinkelse eller aflyst fly fra flyselskabet.

Flyselskaberne gør dog hvad de kan for, at undgå at udbetale erstatning. Senest er der forlydender om, at de udbeder sig en ”selfie” af flypassageren i lufthaven, der holder en kopi af boarding pas og pas op. Primært for at gøre det besværligt, at starte en klagesag op. I disse tilfælde kan det betale sig at kontakte et erstatnings-bureau med speciale i, at hente flyforsinkelse erstatning, der kan føre sagen mod flyselskabet på dine vegne.

I Danmark findes der en håndfuld firmaer der effektivt og hurtigt kan skaffe dig erstatningen, mod at få et salær på ca 25-30% af erstatningen. De fleste gør det efter et no cure – no pay princip, det vil sige, at opnår du ikke erstatning, skal du ikke betale virksomheden for at gøre forsøget. Man ofte vil man opleve, at hvor det er meget besværligt at få udbetalt beløbet ved personlig henvendelse til flyselskabet, så kan det gå meget hurtigt via et erstatningsbureau.