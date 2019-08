Naturfamilier kommer til Gladsaxe

Nyt naturtiltag er kommet til Gladsaxe. Foto: Kim Bjærre.

Familiefællesskabet findes nu også i Gladsaxe. Med Naturfamilier kan børnefamilier invitere hinanden med på uforpligtende naturoplevelser

Af Redaktionen, redigeret

Naturfamilier er et projekt hos Danmarks Naturfredningsforening, som vil gøre det nemmere for børnefamilier at finde tilbage til nærheden, kontakten og kendskabet til naturen. Det er gratis og alle kan være med.

Projektet blev først lanceret i foråret 2019, hvor børnefamilier i ti pilotkommuner har kunne invitere hinanden med på små udflugter. Der er blandt andet blevet afholdt en fisketur ved søen, en eventyrlig tur gennem en hemmelig skov og en udflugt til stranden, for at bygge sandslotte. Nu er projektet med Gladsaxe kommet op på i alt 35 kommuner.

Du kan nu tilmelde dig og din familie på www.naturfamilier.dk, hvor du kan finde mere information, følge med og komme mere ud i naturen. Derudover kan du komme og få en smagsprøve på projektet til Naturens Dag den 8. september. Her holder mange af de nye Naturfamilie-grupper et arrangement, hvor du kan møde nogle af de andre tilmeldte Naturfamilier i dit lokalområde. Du kan se hvor på naturfamilier.dk.