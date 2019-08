Ny musikforening i Gladsaxe

Utzon-flygelet og Cæcilie Tagmose spiller klassisk musik til musikforeningen UTZONs åbningskoncert 3. september. Foto: Privat.

Åbningskoncert med Prokofiev og Stravinsky 3. september

Af Redaktionen, redigeret

Musikforeningen UTZON holder til i Jørn Utzons smukke og enestående kirkerum i Bagsværd Kirke. Her vil der efteråret igennem være klassisk musik – både for voksne og for børn.

– Siden Utzon-flyglet blev indviet for 10 år siden, har jeg arbejdet på at Bagsværd Kirke kunne blive et fremragende musiksted for kammermusik på højeste niveau. Det kommer nu til at ske i en mere fast form i samarbejde med pianisten Cæcilie Tagmose, som er kunstnerisk leder for Musikforeningen, siger kirkens organist Jørgen Ellegård.

Ved åbningskoncerten “The Utzon Grand” tirsdag 3. september klokken 19.30 fejres 10 års-jubilæet for kirkens enestående Utzon-designede koncertflygel. Her spiller Cæcilie Tagmose musik af komponister fra Jørn Utzons samtid: Prokofiev, Nørgård, Stravinsky, Pärt, Piazolla med flere.

– Det er et spændende dogme at sætte op for et koncertprogram. Perioden favner så bredt at man musikalsk får en fornemmelse af at ”komme hele vejen rundt”, fortæller Cæcilie Tagmose.

Nogle af værkerne henter inspiration fra andre stilperioder og verdensdele langt fra Danmark. Ligesom Utzons arkitektur. Tilsammen udfolder værkerne et væld af kaleidoskopiske universer af klangfarver og “bygger” lydpaladser af rytmiske figurer og strukturer. Det er interessant at lade de to kunstarter, musik og arkitektur, spejle sig i hinanden og iagttage hvad der sker i spændingsfeltet mellem lyd og rum – især i et rum så smukt som Utzons.

Senere på året kommer Messiaen Quartet Copenhagen, og opfører blandt andet Olivier Messiaens “Kvartet til Tidens Ende”. ”Spetakelmagerens mirakler” 2. november er børnekoncert med den skæve instrumentbesætning: slagtøj, orgel og klaver. Og endelig afsluttes sæsonen med en stjernespækket hyldestkoncert i anledning af 200-året for Clara Schumann.

Se hele programmet på musikforeningenutzon.dk eller på Facebook.