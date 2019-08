Ny uddeler i Mørkhøj

Ikke alle kunder har lige let ved den ny teknologi. Uddeler Simon Jensen (tv.) og bestyrelsesformand Jens Lindblom sørger dog for at informere grundigt om mulighederne. Foto: Kaj Bonne.

Den unge Simon Jensen er tiltrådt som leder af Dagli’Brugsen

Af Jan Løfberg