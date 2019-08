Nyt byrum i Mørkhøj

Nysgerrige børn besigtigede det ny byrum, allerede inden det var officielt indviet. Foto: Kaj Bonne.

Borgmester Trine Græse åbnede nyt byrum mellem Mørkhøj Skole og Mørkhøj Bibliotek

Af Redaktionen, redigeret

Mørkhøj Skole og Gladsaxe Bibliotekerne har sammen arbejdet på, hvordan området mellem dem kunne udnyttes og udvikles med tanke på at skabe en fælles, udendørs læringszone. Det er nu sket med hjælp fra landskabsarkitekt Katrine Andersen.

– Området er et testområde, som skal give bedre muligheder for udeliv og binde skolen og biblioteket sammen. Her tester man flere af de ønsker som borgere, skoleklasser og institutioner er kommet med i workshopforløb i foråret. Løsningerne er midlertidige, så man kan se, om hverdagen også passer med drømmene. En del af området har været ønsket til leg og noget med vand. Her har Byøkologisk Center spillet en central rolle og Flemming Brøns-Hansen herfra er med til åbningen for at sætte vandlegene i gang, skriver Gladsaxe Bibliotekerne i en pressemeddelelse.

Håbet er, tilføjer man, at borgerne, skoleelever og biblioteksgæster vil bruge stedet. Det er muligt at låne både bøger og spil til at tage med ud, og nu også kasser med materialer til vandeksperimenter og -leg.

– Alt det, I ser her, er skabt på baggrund af de tanker, ønsker og drømme, som borgere og lokale institutioner i Mørkhøj har givet udtryk for i løbet af foråret. Så nu er det op til jer at tage det hele i brug og gøre det til jeres helt egen Mørkhøj oase, fortalte borgmester Trine Græse i sin tale ved åbningen af byrummet.