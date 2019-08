Nyt uddannelsessted i Gladsaxe

Borgmester Trine Græse talte til en stor forsamling under åbningen af FGU Nord i Gladsaxe. Foto: Jan Løfberg.

FGU Nord åbnede i renoverede lokaler på Gladsaxevej

Af Redaktionen, redigeret

Den røde løber var rullet ud. Dannebrog var stillet de rette steder. Hundredvis af mennesker. De nye studerende, politikere, embedsfolk og ikke mindst skolens lærere indledte åbningen af FGU Nord med fællessang ”Livstræet”.

Den forberedende grunduddannelse – FGU Nord i Gladsaxe – slog for første gang dørene op. Borgmester Trine Græse og bestyrelsesformand og byrådsmedlem Kristine Henriksen sørgede for i fælleskab at klippe det røde bånd over.

FGU Nord, der nu er åbnet i både Gladsaxe og Ballerup, drives i samarbejde af kommunerne i Herlev, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Ballerup og Gladsaxe.

På Gladsaxevej 315 havde personale og ikke mindst håndværkere samt elever fra skolens malerlinje kæmpet en brav kamp for at få lokalerne klar til åbningen. Det lykkedes.

Borgmester Trine Græse talte blandt andet om, at der nu er et læringsmiljø, hvor man får nogle faglige metoder, strategier og tænkemåder, som giver eleverne muligheder for et tilegne sig de nødvendige kompetencer til at få et godt voksenliv både på arbejdsmarkedet og privat.

Kristine Henriksen lagde fra bestyrelsens side op til et udstrakt samarbejde med elever og personale. Eleverne får også sæde i bestyrelsen.

I de nyrenoverede, lokaler startede godt 250 elever og 30 lærere et nyt skoleår og en helt ny forberedende ungdomsuddannelse, som Folketinget vedtog gennem en politisk reform i 2017.