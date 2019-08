Om at være borger i Gladsaxe Kommune

Af Benedikte D. Jensen, Provst Bentzonsvej 83, st. dør 2

En ting er at være borger i Gladsaxe Kommune med de rettigheder og pligter, der er. Man får god service af kommunen. Personalebetjeningen er hurtig, venlig og høflig. Jeg er tilfreds!

Forvaltningsskik er generelt god!

En anden ting er at gå til lægen. Her hersker andre regler og normer. Lægeløftet glemmes og etik er en by i Rusland!

Efter 17 år som patient bosat i Gladsaxe Kommune, er mit ”statement” følgende ordsprog: ”Brændt barn skyr ilden”.