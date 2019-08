Orienteringsløb i Bagsværd

Orienteringsklubben i Gladsaxe indbyder til Skovcup for børn i Aldershvile Skov den 14. august

Skolestarten nærmer sig, ferien er måske overstået i denne omgang, men der er stadig mulighed for sjove oplevelser for børn under åben himmel. Hvad med at prøve orienteringsløb?

Udfordringen er at finde frem til udlagte poster i skoven. De er nemlig indtegnet på det udleverede kort. Og så er det ellers af sted. Og man må gerne tage far eller mor med, eller løbe sammen med en ven/inde. Og de unge løbere får instruktion og assistance af hjælpere/officials i startområdet.

Orienteringsløbet, som arrangeres af OK73 i Gladsaxe under overskriften Skovcuppen, er et tilbud til børn og unge, der gerne vil prøve kræfter med orienteringsløb.

Og de unge løbsdeltagere får papir på deres anstrengelser under trækronerne og på skovstierne, når de har gennemført løbet og kommer i mål. De får nemlig udleveret et såkaldt SkovPas med stempel som bevis på, at de har fuldført.

Børn, som allerede er i besiddelse af skovpasset fra tidligere deltagelse i tilsvarende orienteringsløb inden for Skovcup-konceptet, fremviser blot deres pas til stempling.

Børnene har fire baner at vælge imellem, og der bliver sat et oversigtskort op, således at børnene sammen med deres forældre eller klubledere kan vælge den rette bane.

De fire baner med varierende længde og sværhedsgrad er følgende:

Bane 1: Børnebane 1,1 km

Bane 2: Begynder 2,3 km

Bane 3: Let 2,8 km

Tilmelding og start på den store græsmark i Aldershvile skov ved P-pladsen med tilkørsel fra Skovbrynet 55 i Bagsværd. Der er start mellem kl. 16.30 og kl. 17.45.