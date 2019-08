Point i Nordjylland

Emil Mygind scorede for AB. Foto: Peter Kenworthy (arkiv)

AB Gladsaxe spillede 1-1 mod Jammerbugt

AB skal rejse langt, når holdet skal spille vest for Storbælt hver anden uge i 2. division vest. I lørdags blev turen dog lidt længere end planlagt, da akademikerne skulle en tur til Nordjylland og møde Jammerbugt, efter at færgen til Ebeltoft var forsinket. Kampen måtte udsættes med over en time.

Da AB-spillerne endeligt var ankommet til Jetsmark Stadion, var Jammerbugt desuden alt andet end gæstfrie. Et lille kvarter ind i kampen bragede hjemmeholdets Mads Stidstrup Larsen et direkte frispark rundt om muren og forbi Jonathan Fischer i AB-målet.

Akademikerne gav dog ikke op, og efter en halv time blev Emil Mygind spillet fri inde i feltet. Og selvom han ikke ramte bolden helt rent, var skuddet lige hårdt nok til at bolden trillede over stregen, før en Jammerbugt-forsvarer fik den sparket væk.

Der blev ikke scoret mere i kampen, og AB fik et point at lune sig på til den lange tur hjem til Gladsaxe. Holdet ligger nu på andenpladsen med 7 point for tre kampe, to point efter Brabrand.

